Milan, Pioli: "Ibra determinante per la nostra crescita. Ma non è stato l'unico fattore"

vedi letture

Vittoria a Marassi contro la Sampdoria per il Milan nell'ultima trasferta della stagione. Stefano Pioli ha analizzato nel postpartita l'importanza avuta da Zlatan Ibrahimovic nella crescita della squadra rossonera: "Ibra che sia stato importantissimo per la nostra crescita è evidente, ma non c'è stato solo questo. C'è stato il lavoro dei mesi scorsi, l'arrivo di Kjaer in difesa e un cambio di posizioni in campo. E' un insieme di cose che ci ha permesso di mettere in campo prestazioni ottime con la giusta continuità"