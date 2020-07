Milan, Pioli: "Ibra è Ibra, ho faticato a spiegargli le mie motivazioni. Ma penso alla squadra"

Il Milan non si ferma più e vince anche a Sassuolo. Ma il grande tema della serata è la conferma anche per la prossima stagione del tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli, che ha parlato così ai microfoni di Sky Sport:

È arrivato il rinnovo fino al 2022.

"Sono molto felice. Da un paio di giorni lo sapevo: cominciare la prossima stagione in un club così prestigioso, con una squadra che ha qualità e che può crescere tanto, è molto importante. Ma il nostro futuro è adesso, dobbiamo pensare alle ultime tre partite. Possiamo ancora dare tanto, quindi restiamo concentrati sul presente, al futuro penseremo dal tre agosto".

Che momenti hai vissuto in queste settimane?

"Il club con me è stato corretto. Nei colloqui individuali mi hanno sempre detto che non c'era nulla di definitivo, che le valutazioni sarebbero state fatte a bocce fermo. Io ho pensato a lavorare in un ambiente straordinario che è Milanello, dove tutti hanno il Milan stampato dentro. Sono stato concentrato perché sapevo il lavoro che stavamo facendo, ero solo dispiaciuto che non fossimo riusciti a mettere in campo le nostre qualità. Non fosse ricominciato il campionato avremmo avuto molti rimpianti: dal sei gennaio siamo terzi in classifica, quindi la crescita c'è stata.

Ibrahimovic ha detto che deve arrabbiarsi più spesso...

"Ibra è Ibra. Chiaro che non fosse contento dopo la sostituzione col Bologna, ho faticato a spiegargli le mie motivazioni. Io devo pensare alla squadra: la partita era finita, dovevo pensare a Sassuolo e Atalanta. Farò sempre delle scelte per il bene della squadra, non per il singolo".

C'è stato un colloquio con Gazidis?

"Ho sempre parlato con lui, e soprattutto lui ha avuto un colloquio con me prima della partita col Genoa, quando erano iniziate a circolare alcune voci. Mi aveva ribadito che le scelte non erano ancora state prese, e che il mio lavoro sarebbe stato giudicato nelle partite che mancavano. Io avuto un rapporto più diretto con Maldini e Massara, che sono a Milanello tutti i giorni, ma lui ha iniziato a venire più spesso. Mi ha sempre manifestato il suo apprezzamentom poi lunedì c'è stata la chiamata".

Te l'aspettavi questa conferma?

"Ci speravo, sto bene con l'ambiente. Speravo di poter continuare un lavoro che è solo all'inizio. Ci saranno difficoltà, aspettative importanti: tanta pressione, ma anche tanta voglia di dimostrare che quello che stiamo facendo è una buona base su cui costruire qualcosa di importante. Abbiamo giovani forti che stanno già crescendo. Io ci speravo, l'ho voluto fortemente, quando ho ricevuto la notizia ero molto felice".

Quando hai percepito che stava cambiando qualcosa?

"Non ho mai avuto difficoltà nei rapporti con una dirigenza. Chiaro che un allenatore è sempre sotto esame. Non ho mai allenato un grande club dall'inizio, non ho mai vinto, anche se sui vincenti avrei qualcosa da ridire, perché se raggiungi l'obiettivo sei comunque un vincente. Ho sempre sentito la fiducia, anche dalla squadra, perché quello che conta sono le sensazioni che ti danno i giocatori. Non hanno mai avuto dubbi, come me, e penso sia un risultato importante per tutti. Stiamo ancora dentro, attaccati: venerdì abbiamo una partita bellissima e difficilissima, con tante assenze. Recuperiamo le energie e cerchiamo di fare bene".

Qual è il merito più grosso che ti riconosci?

"Aver creduto nel nostro lavoro, nelle qualità della squadra, ed essere riusciti a renderli ancora più consapevoli e sicuri delle loro qualità. È un percorso che ha richiesto del tempo, perché un conto è iniziare da settembre, un altro è subentrare".

Hai anche rifiutato altre squadre.

"Lo volevo fortemente, quindi sono molto felice, è una cosa bella".