© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto in conferenza stampa dopo il deludente pareggio interno contro la Sampdoria (0-0), il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato così dell'impatto di Ibrahimovic sulla gara: "E' entrato bene, ci sarà la possibilità di giocare con un attaccante vicino a lui, non credo che oggi ci sia mancata la presenza di giocatori in area, troppi tiri rimpallati, questa è una situazione che ci sta penalizzando troppo. Grande rimpianto per non aver vinto".

Il problema è l'attacco? "Bisogna cercare di fare delle scelte migliori in campo, e magari anche da parte mia. Mi aspettavo una partita complicata, scossa ancora da quella brutta sconfitta con l'Atalanta, però non riuscire a fare gol dopo le situazioni create, significa che ci è mancato il passaggio giusto. Dati troppo negativi per noi".