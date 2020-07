Milan, Pioli: "Ibra era arrabbiato perché voleva segnare. La squadra ha bisogno di lui dall'inizio"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Sassuolo, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic: "Era arrabbiato perché voleva giocare tutta la partita e voleva segnare. Le ultime 2 partite sono state di grande livello, per noi è un punto di di riferimento. La squadra ha bisogno di Ibra dall'inizio. Dobbiamo cercare di essere pericolosi in fase offensiva con più giocatori possibili. La presenza in campo di Ibra ci dà tante soluzioni, crea spazi per i compagni. I numeri sono eccellenti ma pensiamo alla gara di domani, il Sassuolo gioca un calcio totale e moderno, bisogna spingere e fare più punti possibili".