Milan, Pioli: "Ibra? Grande campione, ma adesso penso solo al campo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La suggestione legata a Zlatan Ibrahimovic resta viva per il mercato del Milan. Ne ha parlato anche il tecnico rossonero Stefano Pioli in conferenza stampa: "Ho già detto la mia su di lui, è un grande campione per l'importanza tecnica e la professionalità che ha sempre dimostrato. Con la società c'è un confronto continuo ma io penso solo al campo per migliorare la classifica. Più avanti per il mercato di gennaio".