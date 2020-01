© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato ovviamente di Zlatan Ibrahimovic: "Zlatan si è presentato bene, sia nelle dichiarazioni che come atteggiamento nei primi giorni di lavoro con la squadra. E' molto attento, è molto curioso, deve capire le dinamiche, i nuovi compagni e il nuovo allenatore, sta prendendo possesso del suo spazio. Ci vorrà un po' di tempo. In questo momento tra me e la squadra non è un momento per parlare ma per fare. Ibra non è un giocatore qualsiasi, ha dato una svolta all'ambiente, ed è un professionista fantastico, oggi è stato l'ultimo giocatore del Milan a lasciare lo spogliatoio. E' arrivato con entusiasmo e determinazione. E' convocato e sta bene, ogni giorno che si allena sta meglio, se è convocato vuol dire che c'è la possibilità che possa giocare".

Piatek e Ibra possono giocare insieme? "Tutti possono giocare insieme, quello che conta è l'equilibrio e di creare più occasioni da gol degli avversari".

