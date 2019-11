Milan, Pioli: "Ibrahimovic? Pensiamo al campo. C'è tempo per il mercato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In periodo di rumors forti ed insistenti, impossibile non parlare anche Zlatan Ibrahimovic e del suo possibile ritorno al Milan. Ma l'arrivo dello svedese potrebbe togliere tranquillità a Piatek e Leao? Questo il pensiero di Pioli in merito: "Senza nulla togliere al lavoro dei giornalisti, non so se Piatek e Leao leggono i quotidiani tutti i giorni. Dentro lo spogliatoio queste situazioni non ci sono, siamo troppo concentrati su cosa stiamo facendo. Al mercato di gennaio manca ancora un po', ne parleremo a tempo debito".