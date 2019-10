© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto riferito da Sky Sport, Stefano Pioli firmerà con ogni probabilità domani mattina il contratto che lo legherà fino a giugno del 2021 col Milan. L'incontro tra la dirigenza rossonera e l'entourage del tecnico ex Inter è già avvenuto, resta solo da mettere tutto nero su bianco. Al momento Pioli si trova in un albergo nel centro di Milano, in attesa di sviluppi.