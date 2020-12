Milan, Pioli: "In questa squadra sono tutti attori principali. Domani spazio a chi ha giocato meno"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida esterna in Europa League contro lo Slavia Praga, che determinerà l'eventuale primo posto nel girone H: "Solamente di fuori si può pensare che qualcuno non è un attore principale del nostro lavoro. Siamo tanti e non possiamo giocare tutti gli stessi minuti ma domani ci sarà spazio per chi non è sceso in campo spesso e sono sicuro che faranno il massimo perché sono tutti ottimi professionisti e ottimi giocatori".

