Milan, Pioli: "Inter meglio di noi fino a dicembre, ora stiamo recuperando"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Oggi intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Milan Stefano Pioli parla così in conferenza stampa alla vigilia del Derby della Madonnina: "Loro hanno fatto meglio di noi da inizio di campionato fino a dicembre, ora noi stiamo cercando di recuperare, speriamo di giocare bene questo derby. La parte più bella è proprio la strategia per la partita, tenendo conto le caratteristiche dell'avversario. Vedremo se la nostra strategia domani sarà quella giusta".