Milan, Pioli: "Io aggregatore? Le etichette piacciono a voi, lavoro a 360°"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Le etichette piacciono a voi". Da normalizzatore ad aggregatore, Stefano Pioli ne ha ricevute parecchie. Alla prima conferenza stampa pre-partita da tecnico del Milan, le rifiuta un po' tutte: "Un allenatore deve lavorare a 360 gradi. Dobbiamo capirci e conoscerci, il mio metodo di lavoro è attento ai particolare, dal recupero all'alimentazione, tutto per portarci vantaggi sul campo e per far esprimere al massimo il nostro potenziale".