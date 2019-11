MIlan, Pioli: "La prestazione c'è stata. Noi in gara fino alla fine"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Radio Rai dopo il ko subito in casa contro la Lazio: “La prestazione c’è stata, i ragazzi hanno giocato, lottato, corso. Peccato veramente perché c’era la possibilità per fare un risultato positivo che avrebbe fatto molto bene al nostro morale e alla classifica. Rimane la prestazione, togliendo qualche errore tecnico di troppo”.

Superficialità sul gol subito nel finale? “C’è stata una lettura sbagliata, su un lancio lungo loro eravamo in vantaggio, loro sono stati più bravi di noi. Sono situazioni che andranno sviluppate nel futuro, è un peccato non avere un risultato positivo dopo la prestazione di stasera. La squadra è sempre stata abbastanza compatta, a volte la loro qualità ha superato il nostro tentativo di pressione. Non dimentichiamo la qualità da metà campo in avanti della Lazio. La squadra ha speso tanto giovedì, inevitabile che un po’ di stanchezza ci sia stata. Abbiamo perso a 6 minuti dalla fine, siamo stati in partita fino alla fine, ci sta mancando qualcosa che ci separa dalle grandi del campionato. Dobbiamo cercarlo dentro di noi e nel nostro lavoro. Qualcosina abbiamo concesso, ma abbiamo anche creato. Abbiamo tirato più noi di loro”.