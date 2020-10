Milan, Pioli: "La vittoria nel derby ci dà fiducia. Normale che ci siano aspettative su di noi"

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero alla vigilia della sfida contro il Celtic: "Il nostro percorso è iniziato l'anno scorso, si parla troppo di partite di svolta ma per noi sono tutte importanti. Il derby sapevamo che sarebbe stata ancora più importante, ci dà consapevolezza e fiducia. L'Europa League è una competizione importante, il girone è equilibrato. Dalot e Hauge si sono inseriti bene, hanno qualità, sono disponibili e anche pronti per giocare. Dispiace che Calhanoglu si sia infortunato ma ho la fortuna di avere tanti giocatori, anche con caratteristiche diverse. Manderò in campo una formazione competitiva, gli stop fanno parte del gioco. Credo sia normale che ci siano aspettative su di noi, indossiamo una maglia gloriosa, dobbiamo reggere la pressione ed essere soddisfatti. Dobbiamo giocare sempre per cercare di vincere, le partite presentano sempre difficoltà ma dobbiamo sapere di avere le qualità per poter vincere. Dobbiamo lavorare di squadra, così avremo più possibilità di portare a casa un risultato positivo".