Stefano Pioli lancia Ibrahimovic. In conferenza stampa, il tecnico rossonero parla così dello svedese dopo la settimana di allenamenti: "E' stata una settimana importante. Dobbiamo trasformare il volume di gioco in qualità. Ibra ha lavorato tutta la settimana, sta bene, è carico. Minutaggio per l'intera partita? Non credo proprio". A breve tutte le dichiarazioni integrali del tecnico del Milan.