Milan, Pioli: "Lazio più brava di noi negli episodi. Due di essi sono stati decisivi"

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida persa per 3-0 contro la Lazio:

Un'analisi sulla gara: "L’analisi è che negli episodi la Lazio è stata più brava di noi, ci ha messo più qualità. Noi abbiamo fatto sicuramente un ottimo primo tempo ma dovevamo pareggiare perché abbiamo avuto le occasioni per pareggiare. Poi il secondo gol non regolare ha complicato la partita".

Qual è stato l’episodio decisivo? “Sono stati due. Il gol della Lazio che li ha messi nelle condizioni di sfruttare al meglio le loro caratteristiche, merito della Lazio e colpa nostra, e il secondo gol. Non dico che ha chiuso la partita ma la sicuramente l’ha resa più difficile di quella che era”.

Dove è stata superiore la Lazio? “Nell’aggredire direi di no, ci ha aspettati bassa ed è stata molto brava a ripartire. La Lazio è stata più brava di noi ad andare in vantaggio. Era una partita dove chi andava in vantaggio avrebbe avuto situazioni favorevoli e loro sono stati bravi a sfruttare gli spazi che gli abbiamo concesso”.

Quanto è preoccupato per la corsa Champions? “È chiaro che veniamo da due sconfitte che hanno peggiorato la nostra classifica. Le nostre concorrenti stanno andando forti, dobbiamo pensare a tornare a vincere per migliorare la nostra classifica. Sarà una lotta dura fino all’ultimo”.

Si aspettava di più da Mandzukic? “Mario ha messo una buona presenza dentro l’area, ha lavorato tanto per la squadra. Dovevamo riempire l’area con qualche giocatore in più, molte volte siamo arrivati lì e ci vuole concretezza e lucidità nella finalizzazione. Le occasioni le abbiamo create, soprattutto nel primo tempo”.

Sull’inchiesta dell’UEFA su Ibra: “Non so niente, sono solo preoccupato per la prossima partita. Le altre cose non le so, non le posso commentare”.

Ci sarà subito reazione? “Ci dovrà essere”.