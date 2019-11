Milan, Pioli: "Lazio? Possiamo fare la partita. Il singolo non determina"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV, partendo dalla presenza dei dirigenti a Milanello il primo novembre, giorno di festa. "Il messaggio era rimanere sul pezzo, era doveroso. Abbiamo riassaporato il gusto della vittoria, dobbiamo ripartire dalla fame, dobbiamo sempre avere questa determinazione, giocare tutti i palloni. Le vittorie aiutano le gambe e la testa a lavorare meglio, se pensiamo di vincere la partita con la Lazio dobbiamo alzare il livello delle nostre prestazioni".

Qual è il bilancio contro la SPAL? "Abbiamo creato, seppur non tantissimo nel primo tempo. Non abbiamo concesso occasioni agli avversari, siamo stati determinati sulle palle inattive. Sono situazioni importanti anche per domani sera, nelle due aree di rigore si vince o si perde".

La partita con la Lazio è uno scontro diretto come Inter e Roma. "Bisogna volere fare la partita, confrontarsi contro un avversario forte, competere ai nostri livelli. La Lazio ha un potenziale offensivo molto importante, ma abbiamo le qualità per fare la partita in modo propositivo, con la mentalità per vincere".

Zero gol subiti contro la SPAL, è possibile che questo Milan possa non prendere gol? "Se tutti lavoriamo nella fase difensiva possiamo lasciare poco agli avversari. Non è un reparto né un singolo giocatore a determinare, il collettivo dev'essere intenso quando la palla ce l'hanno gli avversari".

La Lazio è un romanzo per lei. "Esperienza positiva il primo anno, un po' meno il secondo. Inzaghi era l'allenatore della Primavera, siamo stati a stretto contatto. Ha dimostrato di essere un ottimo tecnico. Per gran parte della prima stagione la Lazio ha giocato un calcio molto bello, c'è il rimpianto di non avere vinto la finale di Coppa Italia, perdendo solo ai supplementari. Non abbiamo gestito benissimo il secondo anno. I tifosi li voglio come giovedì scorso, venivamo da una prestazione non bellissima".