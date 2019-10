© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Durante il suo intervento a Sky nel post gara con la SPAL, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha risposto ad una domanda riguardante Piatek e Leao: "Leao dietro Piatek è una soluzione, stavo pensando di inserirlo qualora non avessimo sbloccato la partita. Le possibilità ci sono, abbiamo tanti giocatori di qualità ma non posso farli giocare tutti insieme almeno fino a quando non avremo un equilibrio e una convinzione diversa da quella attuale".