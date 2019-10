© foto di Giacomo Morini

Conferenza stampa di presentazione per Stefano Pioli al Milan. Accompagnato da Gazidis, Boban, Maldini e il ds Massara, il neo tecnico rossonero ha parlato tra altre cose anche di alcuni singoli: "Come si fa a far segnare Piatek? Efficace in area di rigore, spesse volte l'attaccante è condizionato dal lavoro della squadra. Meglio avere più giocatori in area di rigore avversaria. Ma altri giocatori devono essere pericolosi in fase offensiva. Paquetà credo sia una mezzala completa, mi piace spostare i giocatori i campo e lui ha anche i gol nelle corde. Leao ha un grande potenziale, deve essere sfruttato. Tutti si devono sentire coinvolti. Suso è un giocatore di qualità indiscutibile, bisogna fargli giocare tanti uno contro uno. Può fare molto bene".