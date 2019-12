© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella lista dei desideri di Stefano Pioli c'è un attaccante? Secca la risposta del tecnico rossonero in conferenza stampa: "C'è di venire in sala stampa dopo una vittoria e di parlare delle cose positive. La strada è quella giusta, con gli attaccanti segneremo di più". Il tecnico ha anche spiegato l'esultanza dopo il gol alla squadra della sua città, che ha allenato e in cui ha giocato: "Ho esultato perché è giusto che sia così, sono al 100% un parmigiano, ho amici e sono cresciuto a Parma. Non sono arrivato nel momento giusto in panchina, oggi era troppo importante vincere e magari fossi stato in un altro stadio avrei esultato di più. Il Milan deve giocare così, ci hanno criticato perché subivamo nel finale, oggi ci abbiamo creduto e abbiamo fatto una grande partita dal punto di vista mentale".