Milan, Pioli: "Maldini jr? Può essere l'inizio di una cosa più importante"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"L'Europa? E' un obiettivo per un club come il Milan, lo è sempre stato". A margine della Panchina d'Oro a Coverciano, il tecnico del Milan Stefano Pioli si è soffermato ai microfoni di Sky parlando anche degli obiettivi stagionali: "Ci sono però tantissime partite e dobbiamo essere concentrati sul nostro lavoro quotidiano. Il campionato competitivo, anche le medio-piccole sono cresciute e dovremo quindi mettere sempre in campo prestazioni all'altezza".

Che effetto le ha fatto l'esordio di Daniel Maldini? "E' un ragazzo di talento, di buona tecnica. Un giovane di belle speranze. Era pronto a entrare, anche ha giocato pochissimi minuti. Può essere l'inizio di una cosa più importante".