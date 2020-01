© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Rai Sport alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Torino (in programma domani a San Siro: "Dobbiamo affrontare la gara con convinzione, è una partita importante contro una avversaria che sarà molto agguerrita. Qualche cambio ci sarà, veniamo da un periodo molto dispendioso. I miglioramenti? Ci mettiamo più determinazione ed efficacia nelle due aree di rigore, quella avversaria e la nostra. Il mercato? Chiuderà venerdì, da sabato saremo quelli definitivi per chiudere la stagione. Non saranno gli stessi da qui a sabato? Non lo so".