Milan, Pioli: "Minuti nelle gambe in vista dell'EL. Tonali? Se arriverà ci sarà soddisfazione"

Al termine dell’amichevole vinta per 4-1 contro il Monza, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “La cosa importante per noi era giocare in questo momento perché a breve avremo il preliminare, era importante mettere minuti nelle gambe. Ho visto buone cose e altre in cui possiamo crescere, ma abbiamo aumentato minutaggio per alcuni giocatori. Anche in Europa League incontreremo un’avversaria che avrà più minuti nelle gambe di noi, noi non potremo essere al 100% quindi servirà essere concentrati sulla gara. Avremo pochi giorni per prepararla, quindi servirà un lavoro puntiglioso. Sarà una partita non semplice”.

Sui giovani: “Abbiamo dei giovani di prospettiva, che hanno dimostrato le loro qualità ed è bene che le sfruttino. Sono già pronti per stare con noi in prima squadra, poi dovremo essere pronti per questo avvio di stagione che speriamo ci veda in campo spesso”.

Su Diaz: “Credo che a lui serva ancora di più giocare per capire il calcio italiano e le nostre idee, gli servirà un po’ di tempo ma abbiamo delle qualità, dobbiamo dargli tempo per essere al top”.

Su Tonali: “Se arriverà davvero ci sarà molta soddisfazione”.

Sul mercato: “Io e l’area tecnica siam preparati a migliorare la squadra, se dovessero esserci le possibilità saremo pronti, ci aspetta una stagione difficile, competeremo con rivali che si stanno rinforzando. Più giocatori forti ci saranno e meglio è. Il mercato è solo all’inizio, ma noi dovremo restare concentrati sul campo perché ci aspettano gare difficili”.

Sulla riapertura degli stadi: “Io credo che un’affluenza completa allo stadio possa essere pericolosa, ma una percentuale ridotta si potrebbe cominciare. Finché non si troverà una soluzione dovremo convivere col Covid, secondo me in uno stadio come San Siro 20mila tifosi potrebbero entrarci. Sicuramente senza tifoseria non è il calcio che vogliamo, capisco la cautela ma spero che si possano fare dei assi in avanti”.