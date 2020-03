Milan, Pioli: "Niente alibi, è colpa nostra. Serve più determinazione"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Milan Stefano Pioli sulla sconfitta subita con il Genoa ha detto: "Per cominciare non dobbiamo avere giustificazioni, né per le porte chiuse, né per le difficoltà societarie o le discussioni. Dovevamo essere più attenti e determinati. Non posso dire che la squadra non ha fatto la gara, su 22 tiri abbiamo cercato solo tre volte la porta, i demeriti sono nostri, dobbiamo essere più determinati, poi ci siamo trovati sotto perché abbiamo sbagliato. A Milanello abbiamo lavorato bene e non abbiamo alibi, dobbiamo fare meglio senza altro".