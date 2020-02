vedi letture

Milan, Pioli: "No ai rimpianti. Orgoglioso dei miei ragazzi, un po' meno per altre cose"

Così Stefano Pioli, allenatore del Milan, ai microfoni di Rai Sport dopo l'andata della semifinale di Coppa Italia pareggiata contro la Juventus: "Avevo chiesto ai miei di uscire stasera senza rimpianti. Stremati. I miei non devono averne, forse qualcun altro sì, ma non loro. Io sono orgoglioso e penso anche i tifosi. Volevamo e meritavamo un risultato diverso, ma è solo l'andata. Ci prepareremo per fare meglio al ritorno. Sul rigore mi sono arrabbiato perché c'era un fallo su Ibrahimovic ad inizio azione, e il rigore non sarebbe mai arrivato. Ricordo poi anche la riunione con gli arbitri, e il fatto che il rigore fischiato contro Cerri in Cagliari-Brescia non lo fosse. Mi sembra la stessa. Chi ha giocato sa che si salta con le braccia, ed è stato tra l'altro colpito prima che potesse ricadere e togliere le braccia. Sono confuso, non capisco quali siano mani e quali no. Il nostro giocatore oggi non poteva scomparire.

Cos'è cambiato in Rebic?

"Sicuramente lui ci ha messo qualcosa di diverso, poi anche il poter giocare vicino a Ibra lo ha aiutato. Mi auguro che mantenga questa determinazione e questa qualità perché sta diventando davvero molto importante per noi".

Si sente penalizzato dall'arbitraggio?

"Mi sento orgoglioso della squadra, un po' meno di altre cose".