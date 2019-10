Milan, Pioli: "Obiettivo Champions? Se siamo convinti tutto è possibile"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stefano Pioli conquista i primi 3 punti della sua avventura al Milan battendo la SPAL per 1-0 grazie alla rete su punizione di Suso. Un risultato importantissimo per la squadra rossonera che si allontana dalle zone calde della classifica tornando a sperare in un traguardo europeo. A fine partita è lo stesso allenatore del Milan a commentare la prestazione dei suoi ai microfoni di Sky Sport:

Prima vittoria contro una buona SPAL..

Avevo chiesto spirito alla squadra e credo si sia visto quello giusto. Abbiamo rischiato poco creando buona occasioni, peccato tenere il risultato in bilico fino alla fine ma credo che a noi vincere soffrendo ci possa fare bene. La partita che può cambiare la stagione è sempre la prossima. Sono contento per giocatori, club e tifosi che ci hanno sostenuto ma dobbiamo già pensare alla prossima; giochiamo contro un avversario forte, in casa. Stasera si sono viste buone cose e altre sulle quali dobbiamo lavorare. Etro convinto che la SPAL non potesse tenere i ritmi dei primi 45 minuti; abbiamo colpito una traversa da pochi metri, siamo stati pericolosi e nella ripresa hanno abbassato il baricentro. Queste partite cerchi di sbloccarle il prima possibile, ci hanno permesso di palleggiare arrivando più vicino alla porta ma siamo stati bravi a mantenere le posizioni senza mai abbatterci; dal punto di vista del carattere la squadra ha messo in campo buone cose.

Un giudizio sulla prestazione di Suso

Giocatore di grande qualità, può fare di più ma sono contento di allenare un giocatore con queste caratteristiche. Noi dobbiamo iniziare a ragionare da squadra, non si perde mai per colpa di un calciatore solo. Oggi tutti abbiamo cercato la vittoria, siamo stati dentro la partita contro un avversario che ci ha creato difficoltà perché ci prendevano alti costringendoci a giocare in profondità. Abbiamo difeso bene e tante situazioni che non abbiamo sviluppato domenica scorsa stasera le ho viste migliorate.

Leao può giocare da trequartista dietro Piatek?

Leao dietro Piatek è una soluzione, stavo pensando di inserirlo qualora non avessimo sbloccato la partita. Le possibilità ci sono, abbiamo tanti giocatori di qualità ma non posso farli giocare tutti insieme almeno fino a quando non avremo un equilibrio e una convinzione diversa da quella attuale.

Pensate di poter essere ancora in lotta per la Champions?

Sento che possiamo crescere, se sei convinto tutto può diventare possibile: le qualità questi ragazzi le hanno anche se non nego che le prossime partite saranno difficili e che incontreremo avversari forti. Dobbiamo affrontarle una alla volta con l'assoluta convinzione delle nostre possibilità battagliando dall'inizio alla fine come fatto oggi. Se manteniamo questo spirito di sacrifico si hanno molte possibilità di vincere, forse anche contro squadre più forti di noi. La Lazio ha giocato ieri sera, noi un giorno dopo e dobbiamo pensare a recuperare energie perché domenica sera vogliamo fare un'altra prestazione convincente