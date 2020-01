Milan, Pioli: "Obiettivo? Fare più punti. Domani squadra competitiva"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'importanza della vittoria a San Siro, da regalare anche ai 30.000 tifosi rossoneri attesi allo stadio, gli obiettivi del nuovo anno e le possibili scelte di formazione: dal Cagliari alla SPAL, dal campionato alla Coppa Italia. Alla vigilia degli ottavi di finale, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha presentato la sfida - a eliminazione diretta - ai microfoni di Milan TV:

Previsti 30.000 tifosi a San Siro. "I nostri tifosi non si smentiscono mai. Il loro sostegno e la loro passione ci sta accompagnando e ci ha accompagnato nei momenti delicati. Abbiamo un dovere nei loro confronti di cercare di interpretare al meglio questa partita"

Manca la vittoria in casa. "Purtroppo abbiamo raccolto troppe poche vittorie davanti ai nostri tifosi. Partite che andavano sbloccate e che forse avremmo anche vinto, non dico facilmente, ma situazioni in cui dovevamo portare a casa la vittoria. Adesso però dobbiamo concentrarci sul nostro presente, sul nostro futuro e su quello che è la partita di domani, che è una partita importante a cui teniamo molto"

A Cagliari c'è stata una bella prestazione. "Abbiamo giocato da squadre determinata, lucida. Abbiamo fatto le scelte giuste. Ci siamo contrapposti con la stessa aggressività e forza che il Cagliari sà mettere nelle partite casalinghe. Abbiamo colpito al momento giusto, siamo statoi una squadra concreta ed efficace. Su questa strada dobbimao costruire il nostro futuro, sono le caratteristiche che ci sono mancate in passato e che ora devono essere presenti nelle nostre prestazioni.

Il 4-4-2 può cambiare le gerarchie? "I giocatori devono dimostrare di essere scelti per giocare alla partita successiva. Il cambiamento del sistema di gioco può aver dato qualche spazio in più ad altre caratteristiche. Chi è pronto, chi dà disponibilità, chi dà impegno, chi dà professionalità è sempre una carta in più da poter giocare"

Quali obiettivi per il 2020? "Abbiamo un appuntamento che è l'obiettivo finale, arrivare a Maggio con una classifica migliore di quella in cui siamo adesso. 25 punti nel girone d'andata non sono un bottino da Milan. Il nostro obiettivo significa fare molti più punti per cercare di scalare delle posizioni e per cercar di fare delle prestazioni migliori e cercar di giocare con prestazioni migliori, per cercar di giocare da Milan, da qui alla fine con grande convinzione. I bilanci si fanno a Maggio. Abbiamo le possibilità di fare un girone di ritorno migliori di quello che abbiamo fatto nel girone d'andata"

Il significato della Coppa Italia. "La Coppa Italia è una competizione importante. Lo è sempre stato e lo è di più da quando la vittoria ti permette di andare a giocare l'Europa League. La dimostrazione che tutti i grandi club si concentrano su questa competizione. Noi siamo un grande club, abbiamo una grande storia quindi la Coppa Italia diventa un obiettivo importante, ma è inutile guardare troppo avanti se non al passaggio del turno di domani sera. Contro la Spal ci aspetterà una partita difficile, combattuta come è normale in Italia e quindi dobbiamo essere preparati."

Ci sarà turnover? "Le valutazioni saranno fatte a 360 gradi. Siamo usciti da Cagliari con un ottimo morale e con parecchi problemi, siccome alcuni giocatori hanno avuto dei piccoli infortuni che non so se riusciremo a recuperarli per domani sera. La squadra dovrà essere competitiva e sarà la migliore possibile. Può essere che per migliore possibile significa avere giocatori più freschi e che non hanno giocato domenica e che quindi, mentalmente e fisicamente, saranno preparati alla partita di domani"