Milan, Pioli: "Ora testa al Parma. L'Inter avvantaggiata? Non ho tempo per pensarci"

Al termine della partita del suo Milan vinta contro lo Sparta Praga, che ha consegnato ai rossoneri il primo posto nel girone H di Europa League, Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha così commentato la sfida ai microfoni di Sky: “Hauge? Ce lo auguravamo, da avversario aveva dimostrato le sue qualità, penso possa crescere tanto e la conoscenza del nostro modo di giocare non è completa. Siamo molto soddisfatti della sua prestazione”.

Quale qualità ti intriga di più di Hauge? Dove deve migliorare?

“Credo che la sua qualità migliore sia l’uno contro uno. Sprigiona più velocità palla al piede e credo debba un po’ alternare e qualche volta andare oltre il difensore perchè ha una velocità importante. Attaccare il difensore alle spalle lo costringe a fare delle scelte. Sono tante cose che può migliorare, stare meglio dentro la partita ma sta facendo cose importanti. Le qualità le avevamo viste, bravo il club a prenderlo”.

Sei mesi fa si sarebbe aspettato tutto questo?

“Quando comincia una stagione ho sempre tanta fiducia, Ho una squadra di qualità seria, unita, abbiamo avuto sempre fiducia. Non pensavamo di ottenere tutti questi risultati, ma siamo molto bravi a preparare le partite, dimenticarle in fretta e dare il massimo. Sono molto soddisfatto, i giocatori che hanno giocato meno oggi si sono fatti trovare pronti. Non avevo dubbi, ho a che fare con un gruppo serio”.

L’Inter ha un vantaggio su di voi senza la Coppa?

“Non lo so, sinceramente non ho il tempo e la voglia di pensarci. Noi dobbiamo pensare al nostro percorso, stringere i denti e pensare al Parma, che quando ha spazio è un avversario pericoloso quando può ripartire. Pensiamo alla prossima, facciamo bene fino a Natale e recuperiamo un po’ di energia. Le avversarie sono forti, la Juventus, il Napoli, la Roma, l’Inter, l’Atalanta che sta facendo anche quest’anno cose incredibili. Il nostro obiettivo è di migliorarsi dall’anno scorso e andare avanti nelle competizioni. Per me oggi è una giornata particolare, triste, per la notizia di Paolo Rossi che mi ha colpito. Ho giocato con lui quando era Pablito e io ero un ragazzino. Era una persona splendida, sono molto dispiaciuto e faccio le condoglianze alla famiglia”.

Paolo Rossi era, come dice lei, molto umile:

“Paolo era sempre disponibile ad aiutarti, sempre sorridente, sereno, determinato. Credo siano i fattori più importanti nel nostro lavoro, Paolo pur avendo vinto tutto era di una semplicità incredibile e le persone semplici sono le più importanti”.