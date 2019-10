Milan, Pioli: "Paquetà? La voglia c'è. Ma deve incidere di più in gara"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Durante l'odierna conferenza stampa alla vigilia della gara con la SPAL il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato anche del momento di Lucas Paquetà, brasiliano che quest'anno non sta riuscendo ad esprimersi sui suoi livelli: "Non gli manca la voglia di fare le cose, deve incidere di più durante la gara. Ma tutti siamo chiamati a dare qualcosa in più, vale per tutti i giocatori del Milan. Siamo migliori di quello che stiamo dimostrando".