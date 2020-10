Milan, Pioli pensa a Brahim come mossa a sorpresa: lui e Theo a sinistra per una super spinta

Stefano Pioli pensa alla formazione in vista del derby contro l'Inter di domani e secondo quanto riportato da Tuttosport, l'ipotesi che intriga di più il tecnico milanista è quella di schierare titolare come attaccante esterno di sinistra Brahim Diaz. Lo spagnolo potrebbe essere la mossa a sorpresa di Pioli: l'ex Real Madrid è infatti in un buonissimo stato di forma, come ha dimostrato sia nelle sfide contro Crotone e Spezia con la maglia del Milan, sia con l'Under 21 spagnola, con cui ha segnato una doppietta decisiva contro le Isole Far Oer. Se l'allenatore rossonero dovesse effettivamente scegliere per sostituire Rebic, darebbe certamente maggiore imprevedibilità alla formazione milanista e creerebbe con Theo Hernandez a sinistra una catena a grande propulsione offensiva.