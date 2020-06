Milan, Pioli: "Pesa il rigore di San Siro, ora conquistiamo l'Europa attraverso il campionato"

Dopo il pareggio in casa della Juventus, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Mi spiace dirlo però è chiaro che nel doppio punteggio pesa il rigore dell'andata. Oggi abbiamo subito troppo la pressione iniziale della Juventus, abbiamo commesso l'ingenuità di rimanere in inferiorità numerica. Poi dopo abbiamo fatto una grandissima partita e poi abbiamo avuto due palloni per andare in vantaggio. Peccato, era il nostro obiettivo. Non ci siamo riusciti e ora dobbiamo conquistare l'Europa attraverso il campionato".

Passa la squadra che ha meritato di più?

"I risultati sono chiari, due pareggi. La differenza è stata sottile. Non credo che nelle due partite abbiamo giocato peggio dei nostri avversari. Il gol preso all'andata ci ha costretto a segnare qui e non ci siamo riusciti. E' vero che abbiamo difeso molto bene ma può essere anche, fra virgolette, più facile quando ti abbassi. I nostri difensori centrali hanno fatto bene, questo ci deve insegnare che possiamo essere solidi e compatti. Avremo tante partite difficili, ora ci concentreremo sul campionato. Siamo dispiaciuti per non aver centrato la finale".

In cosa deve migliorare il Milan?

"Dobbiamo avere più continuità di rendimento. La squadra ha fatto partite ottime ma poi dopo non siamo riuscirti a portare a casa i risultati che meritavamo e dobbiamo essere più concreti e più compatti nel corso della gara".