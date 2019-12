Milan, Pioli: "Piatek e Leao stanno bene. Formazione già scelta"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Atalanta, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato anche di Piatek e Leao: "La formazione di domani l'ho già decisa ma la comunicherò domani mattina ai giocatori. Non credo di cambiare certi equilibri poi a gara in corso si vedrà. Mi auguro che il Milan faccia la sua partita, tutti i giocatori devono pensare di poter essere decisivi per la squadra. Piatek sta bene, lui e Leao hanno caratteristiche diverse, stanno bene entrambi come tutti gli altri ragazzi. Stiamo bene di gambe e di testa, arriviamo da una gara col Sassuolo in cui dovevamo vincere e abbiamo perso punti per strada. Dobbiamo giocare con qualità e convinzione".

