Milan, Pioli: "Piatek quando sono arrivato non stava bene. Ora è pronto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha fatto un resoconto del suo 2019 ma anche dell'anno che verrà partendo dai progetti tecnici e passando anche per il calciomercato: "Il 2019 è stato pieno di emozioni. Avrei voluto finire meglio il mio ciclo a Firenze, ma le dinamiche sono cambiate in corsa e se tornassi indietro rifarei quello che ho fatto. Poi è sbocciato in qualcosa di grande con la chiamata del Milan.

Come sono andati i primi mesi in rossonero?

"Abbiamo lasciato per strada qualche punto. Abbiamo iniziato con un calendario sfavorevole ma la squadra vuole dimostrare il proprio valore".

L'anno però è finito male contro l'Atalanta.

"Abbiamo finito nel peggior modo possibile e dobbiamo avere grande convinzione e forza per riscattarci. L'arrivo di Ibra ci dà un motivo in più per essere positivi. Ha grande voglia di vincere e sarà di stimolo per tutti e il suo apporto sarà fondamentale".

Qual è il vero Piatek?

"Ha avuto un 2018 fantastico ma capita a tutti gli attaccanti di avere una stagione dove segni sempre e la stagione dopo dove hai delle difficoltà. E' in buone condizioni, quando sono arrivato non stava così bene. Le prestazioni sono positivi".

Cosa ne pensa di Leao?

"Leao è giovanissimo con poche esperienze perché ha giocato solo qualche mese in prima squadra. Ha un grandissimo potenziale: tecnica, tempi di movimento e fisicità. Ha bisogno di tempo per sviluppare il suo potenziale".

Chi è giovane ma sembra già prontissimo è Theo Hernandez.

"Ha uno strapotere fisico impressionante e buona tecnica. Può diventare un top nel suo ruolo. Sta lavorando per riuscirci".

C'è un giocatore che l'ha stupita nel suo Milan?

"Un giocatore che ho sempre ammirato da avversario e ora sono contento di allenare per il suo atteggiamento oltre che per le qualità tecniche è Pepe Reina".

Bennacer può giocare mezzala?

"Credo proprio di sì".

Chi sono i giocatori migliori del 2019 in Europa?

"Van Dijk e Alisson. Il Liverpool ha fatto un mercato molto intelligente, hanno vinto la Champions migliorando con i due top di ruolo nel mondo".

C'è un giocatore che l'ha sorpresa nel nostro campionato?

"Castrovilli che conoscevo già quando allenavo la Fiorentina anche se non ho mai potuto allenarlo perché era alla Cremonese. Avevo visto in lui delle qualità ma non pensavo che potesse essere così determinante fin da subito".

Chi sono i migliori allenatori italiani in questo momento?

"Penso che siano ancora Ancelotti e Allegri".

La squadra dell'anno in Italia?

"L'Atalanta. E' un club con grande continuità, scouting e risultati incredibili come gli ottavi di Champions. E' un passaggio importante e il lavoro di Gasperini va premiato ed elogiato perché sta facendo grandi cose".