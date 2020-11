Milan, Pioli positivo. A Napoli l’esordio di Murelli, l’anti-Maradona

Nuovo caso di positività a Milanello. Nella giornata di ieri i test rapidi hanno evidenziato la positività al Covid dell’allenatore milanista Stefano Pioli. Informate le autorità sanitarie competenti, il tecnico, che non presenta sintomi, è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi. L'allenamento di ieri poi è stato cancellato. La squadra riprenderà il programma di allenamento in vista della sfida contro il Napoli lunedì pomeriggio. Difficilmente Pioli ci sarà contro gli azzurri (potrebbe saltare anche la sfida contro il Lille e Fiorentina) e così il Milan al San Paolo sarà guidato dal vice Giacomo Murelli. L’ex terzino nella sua esperienza da giocatore ad Avellino si guadagnò il soprannome di Anti-Maradona in virtù della sua abilità nel marcare il fuoriclasse argentino. E farà il suo esordio in panchina al Milan proprio contro il Napoli al San Paolo. Strano scherzo del destino per Murelli che ha iniziato a seguire Pioli dal 2003, dai tempi del Modena, e insieme a lui ha avuto esperienze da vice con Parma, Grosseto, Piacenza, Sassuolo, Chievo, Palermo, Bologna, Lazio, Inter, Fiorentina e infine il Milan. Il club per i prossimi giorni sta pensando di mettere a punto un sistema video per trasmettere immagini live da Milanello mentre l’allenatore è in isolamento, ma sarà Murelli ad occuparsi del resto. Il Milan inizia in salita la settimana che porterà alla super sfida contro il Napoli, match importantissimo per i primi posti della classifica.