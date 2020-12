Milan, Pioli: "Posso dire che lo smart working non funziona: ho lavorato più da casa"

Parlando in conferenza stampa, il tecnico del Milan Stefano Pioli parla così di quanto fatto per far sentire meno la propria assenza alla squadra in questi 18 giorni vissuti a casa per la positività al Covid-19: "Stando a casa abbiamo fatto tutto il necessario per stare vicino alla squadra, prima e durante gli allenamenti, così come in partita, per parlare con loro dopo il match e per congratularmi. Meglio essere presenti che stare a casa: posso dire che lo smartworking non funziona, perché ho lavorato molto più da casa che dal campo, però vedere i giocatori dal vivo è un'altra cosa. Per questo sono felice di essere tornato".