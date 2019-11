Milan, Pioli: "Preso un gol evitabile. Leao deve fare qualcosa in più"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha commentato ai microfoni di Milan TV il match perso in casa contro la Lazio:

Sulla prestazione: "Non abbiamo messo in campo solo cuore e coraggio, abbiamo giocato anche bene. E' mancata un pizzico di attenzione quando abbiamo preso gol. Si poteva evitare la loro ripartenza, purtroppo abbiamo preso un gol evitabile. E' un peccato perchè la prestazione della mia squadra mi è piaciuta. Non ho detto nulla, ma non capisco perchè noi abbiamo avuto un giorno in meno di riposo. Questo comunque non cambia la prestazione dei ragazzi. Dobbiamo continuare a lavorare".

Su Castillejo: "Peccato per l'infortunio, stava facendo bene. Tutti dobbiamo farci trovare pronti".

Sul cambio Paquetà-Leao: "Volevo due attaccanti che mettessero in difficoltà i loro difensori. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene, ma abbiamo sofferto un po'. Paquetà l'ho visto un po' stanco. Leao aveva le caratteristiche per mettere in difficoltà la Lazio, ma purtroppo non l'ha fatto, deve fare di più. Deve dare un apporto superiore. Tutta la squadra ha messo in campo grande generosità. Ci stiamo avvicinando ad un livello alto, possiamo competere anche con le più forte. Dobbiamo lavorare con fiducia. Ci stiamo avvicinando, ma non è ancora sufficiente. Un giocatore non deve mai subire un'esclusione, io faccio le scelte migliori per la partita che dobbiamo giocare".