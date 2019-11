Milan-Pioli, prima vittoria al 3° tentativo: ora testa al ciclo di ferro

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Al terzo tentativo Stefano Pioli è riuscito ad ottenere il primo successo sulla panchina del Milan. Dopo il pari con il Lecce e la sconfitta a Roma, ieri sera i rossoneri hanno raccolto una vittoria fondamentale contro la Spal, di vitale importanza per la classifica e per il morale. Una partita decisa da Suso, l’uomo più contestato del momento, grazie ad una pennellata dal limite dell’area di rigore. La particolarità è che Suso ha segnato il primo gol stagionale nell’unica gara in cui aveva iniziato dalla panchina: “E' un giocatore di qualità, può fare di più. Sono contento per allenare un allenatore con queste caratteristiche. Non si vince mai per un singolo, tutta la squadra è stata nella partita per 95 minuti. Abbiamo difeso bene sulle palle inattive, e ho visto situazioni migliorate rispetto a quelle di Roma", ha confessato al termine del match.

Il Milan è tornato a vincere in casa dopo due mesi esatti. L’ultima volta era stato il 31 agosto contro il Brescia, ma pure stavolta c’è stato parecchio da soffrire perché la Spal ha disputato un buon match: “Vittoria fondamentale per l’autostima, e ho visto lo spirito che avevo chiesto. Sento che la squadra può crescere, se sei convinto tutto è possibile. Dobbiamo essere preoccupati il giusto e battagliare dall'inizio alla fine come abbiamo fatto con al Spal. Recuperiamo energie, domenica sera vogliamo mettere in campo un'altra prestazione convincente", ha commentato il tecnico.

Una boccata d’ossigeno dopo un periodo complicato, ma ora arriverà il ciclo di ferro contro Lazio, Juve e Napoli (i partenopei dopo la sosta), in cui i rossoneri per dare continuità ai risultati devono riuscire a fare punti con squadre più avanti in classifica e almeno due (Juve e Napoli) meglio attrezzate rispetto ai rossoneri. Un banco di prova importate per Pioli e i suoi ragazzi.