Milan, Pioli punta il 5° posto della Roma: "Non abbiamo ancora centrato il nostro obiettivo"

"Non ce bisogno di appendere di nuovo la classifica a Milanello". Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato quest'oggi in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna valida per la 34esima giornata di Serie A. "Il gruppo sa dove siamo in classifica, sa che stiamo facendo bene, ma dobbiamo continuare e fare più punti possibili. Non abbiamo ancora centrato il nostro obiettivo".

