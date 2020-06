Milan, Pioli punta su Rebic per fare male alla Juve. Per la prima volta senza Ibra

Pioli punta forte su Ante Rebic per fare male alla Juventus, stasera: trasformato dopo la sosta invernale, col gol all’andata tiene vivo il Milan. Ma senza Zlatan non ha mai segnato: allo Stadium un altro esame per il croato, che giocherà titolare nel 4-2-3-1 senza punti di riferimento, con Leao costretto a guardare dalla panchina. Il portoghese è ritenuto ottimo a spaccare le partite, non ancora adattissimo a iniziarle invece.