Milan, Pioli può finalmente sorridere: l’infermeria torna a svuotarsi

vedi letture

Sono stati due mesi difficili per il Milan, costretto spesso a giocare senza 5-6 titolari per lunghi tratti del mese di dicembre e gennaio. I rossoneri hanno disputato un numero elevato di partite senza Ibrahimovic, Kjaer, Bennacer, Calhanoglu, Rebic e a turno anche Gabbia, Tonali e Saelemaekers. Giocatori che fanno la differenza. Tuttavia Pioli è stato abile a mantenere alta l’attenzione della squadra e coinvolgere tutta la rosa, ottenendo ugualmente risultati importanti per conservare il primato in classifica (che dura sin dalla prima giornata di campionato). Ora però l’allenatore grazie al calciomercato che ha portato tre rinforzi e soprattutto grazie alla ripresa di alcuni giocatori, può finalmente sorridere. L’infermeria lentamente si sta svuotando, e ieri per la prima volta anche Matteo Gabbia ha svolto l’allenamento in gruppo, dopo un infortunio di quasi due mesi. Settimana scorsa invece Calhanoglu è risultato negativo al tampone ed è arruolabile per la prossima sfida contro il Crotone, mentre Bennacer a Bologna ha assaggiato il campo dopo cinquanta giorni e sarà titolare domenica. Pian piano il Milan sta ritrovando i suoi giocatori migliori dopo aver passato un periodo davvero complicato, e i recuperi stanno arrivando in una fase cruciale della stagione. Dopo gli impegni contro Crotone e Spezia, sulla carta più agevoli, il Milan affronterà la Stella Rossa in Europa League (doppia sfida), poi l’Inter e la Roma per chiudere il mese di febbraio, scontri diretti decisivi per la lotta al titolo.