Milan, Pioli: "Qualche escluso oggi non era contento. E io ne sono felice"

Fonte: milannews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Milan TV dopo la vittoria contro la SPAL, la prima della sua gestione: "Le partite sono tutte diverse. Il Lecce ci aveva aspettato di più, ma eravamo riusciti a creare di più. La Spal ha tenuto il ritmo alto nel primo tempo, ma sapevamo che non poteva durare tutta la partita con quei ritmi. Siamo stati bravi e lucidi nonostante qualche errore. Abbiamo dimostrato voglia di lottare e di soffrire".

Sul gruppo: "Sono contento per i ragazzi. Stiamo lavorando tanto e dispiaceva non aver portato a casa dei risultati positivi che secondo me meritavamo. Vincere le partite in Serie A non è mai facile. Domenica ci aspetta una partita importante, dovremo prepararci bene".

Sulla vittoria: "Non esistono partite scontate, sono sempre tutte sofferte. Purtroppo non l'abbiamo chiusa e siamo arrivati alla fine con il risultato ancora aperto. Stavolta siamo stati più attenti nel finale, è stata una vittoria meritata. Con questo spirito possiamo toglierci tante soddisfazioni".

Sul turnover: "Le mie scelte non sono mai bocciature, io devo fare le scelte giuste in base alla partita. Domenica farò altri cambi penso. Tutti devono essere sempre pronti, qualcuno oggi è stato fuori e non era contento, ma sono felice di questo. Dobbiamo andare avanti e continuare a lavorare. Dobbiamo sentire sempre il bisogno della vittoria. Ai giocatori ho chiesto se erano felici dopo la vittoria. Se vogliamo essere felici dobbiamo vincere ancora".

Su Castillejo: "Tutti hanno mangiato l'erba oggi. Non possiamo tornare indietro, nel calcio si lotta e si rincorre, chi si ferma non può giocare. Bisogna correre".