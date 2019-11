© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Uno dei tanti problemi del Milan attuale sembra essere la scarsa concretezza offensiva. Per questo motivo, il club rossonero potrebbe intervenire nella prossima finestra di mercato, per regalare a Stefano Pioli qualche elemento di esperienza. Il tecnico, a tal proposito, ha dichiarato in conferenza stampa: "Il dialogo con la società è continuo e propositivo, a gennaio vedremo. Mancano ancora 4 gare e poi capiremo cosa fare".