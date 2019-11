Milan, Pioli: "Se i giocatori stanno con me devono vincere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, interviene in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus, parlando della fiducia che la squadra ripone nei suoi confronti: "Se votano Pioli devono vincere. Insieme siamo più forti, ma dobbiamo vincere. Si allenano bene ma deve essere così perché siamo dei professionisti. Se spingono per me devono spingere anche in campo per vincere".

Perché il Milan non corre di più? "L'intensità fa la differenza. Ma all'estero è la cultura che è diversa, è un ambiente che deve crescere in queste situazioni. L'intensità fa la differenza in Europa, oltre che ad avere la qualità. Ho visto Atalanta-City, e i ragazzi di Guardiola hanno corso in campo per tutto il tempo, anche giocatori di qualità".