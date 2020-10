Milan, Pioli senza scelta in difesa: contro l'Inter tocca a Romagnoli dopo tre mesi di stop

vedi letture

Il Milan vive un costante status d’emergenza in difesa ormai da settimane. I problemi si sono concentrati tutti nella zona centrale e nemmeno il ritorno a pieno regime di Alessio Romagnoli ha migliorato il quadro generale, perché nel frattempo Matteo Gabbia è risultato positivo al Covid-19. Una tegola importante - sottolinea il Corriere dello Sport - per un reparto già orfano di Leo Duarte e Mateo Musacchio. Il brasiliano ha ormai superato abbondantemente i quindici giorni di quarantena ma è ancora positivo al Coronavirus. Nelle prossime ore si sottoporrà a nuovo tampone e a Milanello sperano di ricevere una buona notizia, così com’è successo con Ibrahimovic venerdì scorso. Prosegue il lavoro di riabilitazione di Musacchio e tra un paio di settimane il giocatore potrà cominciare ad allenarsi in gruppo. L’argentino si era sottoposto ad intervento chirurgico alla caviglia.

Senza scelta - A causa delle tre defezioni contemporanee, Alessio Romagnoli sarà costretto subito agli straordinari. Il capitano è tornato da poco ad allenarsi in gruppo dopo tre mesi e sarà immediatamente titolare nel derby. Pioli non ha altre soluzioni e dovrà affidarsi a Romagnoli anche se questi non avrà una tenuta atletica perfetta dopo un lungo periodo di inattività (aveva subito una lesione al polpaccio contro il Sassuolo il 22 luglio scorso).