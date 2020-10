Milan, Pioli: "Serata dispendiosa in Portogallo, ma ne usciamo più forti e pronti"

Stefano Pioli analizza anche la difficile serata di giovedì sera, quando i rossoneri hanno avuto la meglio sul Rio Ave ai preliminari di Europa League dopo ben 25 rigori e 120 minuti faticosi: "Veniamo da una sera difficile e complicata, ne usciamo più forti e più pronti per il prossimo impegno. Dobbiamo sicuramente crescere. Come stiamo? Non ci si ferma perché siamo stanchi ma solo quando il cammino sarà concluso e dobbiamo abituarci a questi impegni ravvicinati. A qualcuno ho chiesto uno sforzo importante. Valuterò bene oggi, dal punto di vista mentale e fisico in Portogallo è stato dispendioso. Devo abituarmi a delle rotazioni, l'intensità mentale non deve venire meno. Tutti pronti".