Milan, Pioli si affida a Kjaer per lo sprint finale. Il danese si gioca la conferma in rossonero

Simon Kjaer si gioca il futuro al Milan. Il difensore danese si riprenderà una maglia da titolare, dopo l'infortunio di Musacchio e le sue prestazioni potrebbero determinare le scelte societarie sul suo riscatto dal Siviglia, col quale ha un contratto fino al 2021. Il costo del cartellino è di 2,5. Cifra certamente alla portata e lo stesso giocatore rimarrebbe volentieri in rossonero. 4 presenze in campionato (più altrettante in Coppa Italia) per il danese, che ha saltato le ultime due pre-COVID per infortunio.