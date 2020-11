Milan, Pioli si affida ai titolarissimi per sfidare il Verona e tentare la fuga

Ripartire dopo il ko interno contro il Lille. Il Milan di Stefano Pioli cercherà punti in casa contro il Verona per tentare la fuga in vetta alla classifica. Come si legge sull'edizione odierna della Tuttosport, il tecnico rossonero si affiderà ai titolarissimi per sfoderare i gialloblu di Ivan Juric. Calabria e Saelemaekers sono recuperati e formeranno la catena di destra mentre al centro con Kjaer ci sarà Romagnoli con Theo Hernandez a sinistra. In mediana con Kessié ci sarà il ritorno di Bennacer.