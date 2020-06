Milan, Pioli si gioca il futuro sin dalla gara con la Juve. Con i rossoneri o altrove

La sfida di domani in Coppa Italia sarà importante per il destino di Stefano Pioli. L'ad del Milan Ivan Gazidis ha ricordato che nessuna decisione è stata presa e che quindi il tecnico si può ancora giocare le sue chances. Tuttavia le voci sull'arrivo di Rangnick sono sempre più insistenti. All'attuale tecnico rossonero non resta che cercare di portare il Milan in Europa League per coltivare le speranze di una permanenza o magari garantirsi possibilità altrove. E già la sfida contro la Juventus potrà dare molte indicazioni sul suo futuro. Pioli ha un contratto col Milan fino al 30 giugno 2021.