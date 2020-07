Milan, Pioli: "Stadi aperti? Sarebbe bellissimo, abbiamo tifosi fantastici che potrebbero aiutarci"

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa dal centro sportivo di Milanello alla vigilia della gara in programma domani sera contro il Bologna a San Siro. Tra i temi toccati, anche quello legato alla riapertura degli stadi: "Sarebbe bellissimo. Abbiamo dei tifosi fantastici, ci hanno sostenuto con passione e entusiasmo anche nei momenti difficili, m'immagino come potrebbe essere adesso giocare con il sostegno dei tifosi in queste ultime tre gara a San Siro. Non credo sarà possibile in questa stagione, mi auguro che dalla prossima si possano riaprire gli stadi. Il calcio è passione e adrenalina, con i tifosi è un calcio diverso".

