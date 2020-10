Milan, Pioli su Hauge: "Potrebbe giocare: ha fatto 20 partite, sta anche meglio di noi"

Parlando in conferenza stampa, il tecnico del Milan Stefano Pioli analizza così la condizione di Hauge, l'ultimo arrivo in casa rossonera, che potrebbe essere addirittura in campo domani: "Sì, potrebbe, lo abbiamo conosciuto ieri. A livello fisico sta bene, probabilmente sta meglio di noi, è altrettanto vero che dovrà capire alcune situazioni. Sarà convocato, poi vedremo. Ho parlato con lui, ha giocato a sinistra, ha fatto qualche apparizione a destra, devo scoprirlo per capire dove darà il meglio di sè. E' un giovane con delle belle qualità, bravo nell'uno contro uno, ci dà tante soluzioni perché può giocare in diverse posizioni. Ha già giocato 20 partite, forse sta anche meglio di noi".