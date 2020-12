Milan, Pioli: "Su Leao e Ibra andiamo avanti giorno per giorno. In campo domenica? È presto"

Parlando in conferenza stampa dal centro sportivo di Milanello alla vigilia della sfida contro il Celtic in Europa League, Stefano Pioli fa così il punto sui vari calciatori in dubbio per la sfida: "L'allenamento è andato molto bene. Bennaer e Castillejo sono disponibili per la partita, stanno bene. Leao e Ibra andiamo avanti giorno per giorno. Forse per domenica è un po' presto, però valutiamo bene, manca ancora qualche giorno".